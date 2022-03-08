وزير الإسكان يستعرض خطة طرح وحدات بالمدن الجديدة للمصريين بالخارج

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستعراض خطة طرح الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة بالمدن الجديدة، ضمن مشروع «بيت الوطن» للمصريين العاملين بالخارج وذلك من أجل تلبية رغبة المصريين العاملين بالخارج فى تملك الوحدات السكنية وربطهم بوطنهم الأم.

مشروعات الاستخدام المختلط

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان الوحدات السكنية (فيلات - وحدات سكنية) وكذا مشروعات الاستخدام المختلط التي سيجرى إعدادها للطرح للمصريين العاملين بالخارج سواء في الحي السكني الثالث «كابيتال ريزيدنس» بالعاصمة الإدارية الجديدة ووحدات الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة وغيرها من المشروعات السكنية بمدينة العلمين الجديدة وكذا الفيلات بمدينة المنصورة الجديدة ومشروع صواري بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية وغيرها من الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة.

الجزار: مشروع «بيت الوطن» يشمل طرح آلاف قطع الأراضي والوحدات السكنية

وأكّد وزير الإسكان أنَّ مشروع بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج حقق نجاحًا كبيرًا ولاقى إقبالاً واستحسانًا من المصريين بالخارج إذ سبق للوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح 7 مراحل بالمشروع،تضمنت نحو 17 ألف قطعة أرض سكنية، وعددا من الأراضي الخدمية وأكثر من 7 آلاف وحدة سكنية بمشروعات مختلفة.