وزير الإسكان: تصدير العقارات أو تأسيس الشركات خارج مصر يجب إحكامه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن شركات المقاولات المصرية، تمثل الذراع القوي للوزارة، والطفرة الكبيرة التى نشهدها خير دليل على ذلك، مشيرا إلى أن حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا مهمة جدا، لافتا إلى أن الزخم العمراني الذى نشهده حاليا لن يستمر بهذا الشكل، مشددا على أننا فى مرحلة بناء للجمهورية الجديدة، الذي سيستغرق فترة من الزمن، لكن وجب أن يكون هناك رؤية حول استدامة عمل هذه الشركات فى المستقبل.

وزارة الإسكان

وتابع وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال اجتماع لجنة الإسكان، بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لاستكمال مناقشة سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا: «قطاع المقاولات يوفر فرص عمل كبيرة، إلا أنه يحرك رؤس الأموال بصورة تباطئية، ما يستوجب أن يكون هناك حلول أخرى».

وأضاف أن الشركات التي تنفذ مشروعات كبرى بعد زيادة حجم المعدات والعمالة، يجب أن يكون هناك حلول لتحويل هذه الشركات من قطاع المقاولات لقطاعات أخرى، لإدارة المنشآت وتشغيلها.

قطاع المقاولات

أوضح عاصم الجزار، طلبنا من شركات المقاولات الكبرى، تقديم عرض لصيانة وتشغيل هذه المباني حتى يكون لديه خطة لتشغيل العمالة، لما يمتلكه من خبرة خاصة، وأنهم من أنشأوا المبنى، ولا أضمن استمرارية جودة المنشآت حال عدم صيانتها، مشددا على أن تصدير العقارات أو عمل الشركات خارج مصر أمر مهم جدا، يجب أن يكون بصورة محكمة.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بدوره، إن شركات المقاولات المصرية، أصبح لديها من الخبرات ما يؤهلها للعمل في أي مكان في العالم، لما اكتسبته خلال الفترة الأخيرة من خبرات وتنفيذ وحجم الإنشاءات السريع، الذي يتم في الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية فتح أسواق خارجية لهذه الشركات، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت توجه عدد من الشركات للعمل في الخارج بمجهودت فردية، ما يستوجب ضرورة أن تكون هناك مظلة لهذه الشركات، لافتا إلى أن اللجنة أوصت خلال اجتماع سابق لها، بضرورة إنشاء مجلس تصديري أو كيان تحت إشراف حكومي، يكون هو المسؤول عن شركات المقاولات العاملة خارج مصر، بمثابة مظلة لهذه الشركات.