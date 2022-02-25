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محمود مسلم

وزير الإسكان يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب:

الوطن
10:42 ص | الجمعة 25 فبراير 2022
جانب من الجولة

جانب من الجولة

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، جولة تفقدية موسعة لمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال الانتقال التدريجى للعاملين خلال هذه الفترة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك برفقة مسؤولي الوزارة.

وتجول وزير الإسكان، بمكاتب مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة توزيع المكاتب على الإدارات المختلفة، وكذا تأثيث المكاتب، حيث استمع إلى شرح من مسؤولي الوزارة، عما تم تم إنجازه حتى الآن من توزيع وتأثيث المكاتب.

وأكد الوزير، على أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليس مجرد انتقال للعاملين بالوزارة، وإنما هو نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.

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