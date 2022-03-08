البنوك المصرية تبدأ تنفيذ مبادرة الشمول المالي.. هتفتح حساب مجانا

أعلن القطاع المصرفي فى مصر، اليوم بتنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري، وهي الشمول المالي، التى تتيح لجميع المواطنين التي تنطبق عليهم شروط البنوك، بفتح حسابات مجانا دون أي مصاريف إدارية.

وأكد مصرفيون، في تصريحات خاصة، أنّ جميع الحسابات التي ستفتح دون حد أدنى للحساب، تسهيلا على المواطنين وتنفيذ خطة الدولة في التحول الرقمي.

خطة الشمول المالي من البنك المركزي

تأتي خطة الشمول المالي، التى تبناها البنك المركزي المصري فى الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث أعلن عدد من البنوك منها بنك عودة وبنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي، وبنك ناصر الاجتماعي، فتح حسابات للمرأة، إضافة إلى إصدار كارت فيزا تسهيلا للسيدات.

اشترك في مبادرة البنك المركزي، بنك مصر، لتنفيذ مبادرة الشمول المالي ودعم المرأة، إذ يعتبر من أوائل البنوك التي ساهمت في حملات التثقيف والشمول المالي يقوم بنك مصر جهود الدولة فى تحقيق الشمول المالي من خلال عدة محاور منها؛ الاهتمام الدائم بالتثقيف المالي للعملاء وغير العملاء والتركيز على فئات المجتمع كلها.

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي عن مشاركته في المبادرة، مشيرا إلى أنه سيصدر بطاقات ميزة للمواطنين، إضافة إلى فتح الحسابات مجانًا لجميع الفئات لعملائه.

الشمول المالي

وأعلن البنك التجاري الدولي cib عن الاشتراك في مبادرة البنك المركزي المصري الشمول المالي والاحتفال بيوم المرأة العالمي، إذ أتاح لجميع السيدات التى تنطبق عليهم شروط فتح الحسابات البنكية بدون مصاريف تحت بطاقة "هي"

البنك الأهلي المصري

كما أعلن البنك الأهلي المصري عن الاشتراك فى مبادرة الشمول المالي التى أطلقها البنك المركزي المصري بفتح جميع الحسابات للمواطنين بدون أى مصاريف إدارية بالاضافة الى تقديم بطاقة ميزة لمساعدة المواطنين فى استخدامها بخطة الدولة التحول الرقمي