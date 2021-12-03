مصرفيون يضعون روشتة لزيادة الشمول المالي في مصر.. منها نشر ماكينات ATM

يعد تطبيق الشمول المالي في الوقت الحالي، ضرورة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومحدودي الدخل، وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

ووضعت الدولة المصرية خطة لتحقيق أهداف الشمول المالي منذ سنوات، ليعمل على تطبيقها الجهاز المصرفي المصري، بقيادة البنك المركزي، تزامناً مع خطة الدولة للتحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وفي إطار ذلك اتجهت البنوك العاملة في مصر إلى إطلاق العديد من المنتجات المصرفية والخدمات الرقمية الجديدة بهدف تسهيل المعاملات البنكية على المواطنين، أبرز تلك الخدمات الموبايل البنكي والإنترنت البنكي.

كذلك، اهتمت الدولة بتقديم الرعاية والدعم للمناطق الأقل تحضراً في مصر، عبر المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للنهوض بالقرى المصرية، ومن بين ذلك الاهتمام بالبنية التحتية المصرفية لتلك المناطق.

وقامت العديد من البنوك بتزويد فروعها في الأقاليم والمناطق الأقل تحضراً في مصر، بماكينات الصراف الآلي لإتاحة مختلف الخدمات المالية والبنكية وتيسير حصول سكان القرى على المعاملات المالية.

وكذلك تم الاهتمام بافتتاح فروع تقليدية والتوسع الجغرافي للبنوك للوصول إلى أنحاء الجمهورية وتغطية أكبر عدد ممكن من الأماكن في البلاد، لدمج شريحة كبيرة من المواطنين في عملية الشمول المالي.

نصير: مشاركة البنوك في حياة كريمة ساهم في تحقيق أهداف رئيسية للمبادرة

ويرى عمرو نصير، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك «سايب»، أنَّ مشاركة البنوك في مبادرة حياة كريمة، برعاية البنك المركزي، عبر العديد من الأنشطة ساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية للمبادرة.

وأكد «نصير»، أنَّ الانتشار الجغرافي للقطاع المصرفي عبر افتتاح فروع جديدة في الأقاليم والمناطق النائية التي لم تصلها تغطية مصرفية تتناسب مع كثافة السكان، جزء أساسي من دور البنوك العاملة في مصر، في إطار المبادرة.

نصير: نشر ماكينات ATM.. وحملات توعية مصرفية لتحقيق الشمول المالي

واستطرد، أنَّ نشر ماكينات الصراف الآلي لتمكين المواطنين من الاستفادة بخدمات السحب والإيداع النقدي، وكذلك نشر نقاط البيع وإطلاق الخدمات والمنتجات الرقمية، ومؤخراً الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل البنوك، دور لا يمكنه إغفاله للقطاع المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري.

وأشار «نصير»، إلى ضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بالأنشطة المصرفية والمنتجات المختلفة للبنوك، وهذا ما يقوم به مصرفه في إطار مبادرة حياة كريمة من نشر التوعية والتثقيف المالي للأفراد.

من جانبه، أكد محمد على، مدير الشمول المالي ببنك الشركة المصرفية العربية، «سايب»، على مشاركة مصرفه في مبادرة حياة كريمة خلال المرحلة الحالية لها، وزيارة محافظتين بجنوب مصر؛ هما قنا وأسيوط.

وأضاف مدير الشمول المالي بالبنك، أن مصرفه يستهدف تغطية 14 قرية بمحافظات أخرى، وتزويدها بخدمات مصرفيه متنوعة، بالإضافة إلى ندوات تثقيفية لاستعراض البرامج التمويلية والمصرفية وأهداف الشمول المالي.

700 مليار جنيه.. لحياة كريمة للوصول إلى أكثر من 1,367 قرية

وتعد مبادرة حياة كريمة أحد أهم المبادرات القومية في وقتنا الحالي، والتي رصدت لها الدولة ميزانية بقيمة تتخطى 700 مليار جنيه.

وتستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، النهوض بقرى مصر عبر تنمية أكثر من 1367 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك عبر عدة مراحل.

كما أنَّ جهود العديد من الوزارات تتضافر مع جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تحسين ورفع مستوى معيشة المواطنين بالقرى المصرية.

أبرز أهداف مبادرة حياة كريمة الاقتصادية

-تخفيض معدلات الفقر

-توفير مساكن آمنة لسكان القرى

-الحد من مشكلة البطالة عبر توفير آلاف فرص العمل للشباب

-منح الأسر تسهيلات وقروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

-زيادة متوسط دخل الفرد وتحقيق الرفاهية للأسرة المصرية