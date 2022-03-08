مكتبة الإسكندرية تتزين بالإضاءة البرتقالية طوال مارس تضامنا مع المرأة

تحتفل مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى الفقي، باليوم العالمي للمرأة، الذي تحتفل به دول العالم في الثامن من شهر مارس كل عام، وتتزين المكتبة بالإضاءة البرتقالية على مدار شهر مارس تضامنًا مع المرأة وتأكيدًا لدورها الفعّال في المجتمع.

وأعلنت المكتبة تفاصيل احتفال اليوم، 8 مارس، التي تحمل شعار «كسر التحيز» Break The Bias لهذا العام، وككل عام تسلط مكتبة الإسكندرية من خلال الاحتفالية الضوء على واحدة من المشكلات التي تواجهها المرأة حول العالم، وتسعي المكتبة جاهدة من خلال المؤتمرات والندوات والبرامج إلى محاولة إشراك الجهات الرسمية المختصة ومنظمات المجتمع المدني، وحتى الأفراد، في إيجاد أنجح السبل والحلول والعمل بجدية على تكاتف الأفكار والجهود للقضاء على تلك الظاهرة.

تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في مكتبة الإسكندرية

كما يركز الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذ العام، على ترسيخ مبدأ نحو مجتمع عالمي خالٍ من التحيز والنمطية والتمييز بكافة ألوانه، حيث الإنصاف العملي والمجتمعي المتنوع الشامل، الذي يتم فيه تقدير الاختلاف والاحتفاء به.

وبالإضافة إلى أهمية الدور الإيجابي الذي يلعبه المجتمع في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة كواجب فردي قبيل كونه واجب جماعي، حيث أن كسر التحيز هو مسؤولية جماعية تقع على عاتقنا جميعا في مجتمعاتنا وتتزين المكتبة بالإضاءة البرتقالية على مدار شهر مارس من كل عام تضامنا مع المرأة وتأكيدا على دورها الفعال في المجتمع.

وكان الدكتور مصطفى الفقي أهدى مكتبته الخاصة كاملة إلى مكتبة الإسكندرية، وتضم ما يقرب من 10 آلاف من أمهات الكتب والقواميس والموسوعات والمجموعات النادرة، التي جمعها على مدار 60 عامًا.

وتضم بعض المقتنيات والوثائق التاريخية، والكتب الموقعة من شخصيات في التاريخ المصري الحديث، من بينها مخطوطات لأحمد عرابي وإهداءات من مصطفى كامل، ومجموعات من الصور لما بعد يوليو1952، وستكون المكتبة متاحة أمام الباحثين والدارسين.