صرف مرتبات مارس 2022 للموظفين بالدولة بعد أسبوعين: تنتهي يوم 28

تبدأ وزارة المالية المصرية في صرف مرتبات شهر مارس 2022، بعد 15 يومًا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة الذي يتبعه أكثر من 66 وزارة وجهة ومصلحة وجهاز وهيئة حكومية، لها مخصصات ببند الأجور في الباب الثاني من الموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي الحالي 2021-2022 على مدار 5 أيام مع ضخ المرتبات في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة.

ونظم كتاب دوري صادر عن وزارة المالية عمليات صرف مرتبات شهر مارس الحالي لتكون على مدار 5 أيام لتبدأ من يوم الأربعاء الموافق 23 مارس الحالي على أن تنتهي من صرف المرتبات لكافة العاملين بالـ 66 وزارة وجهة ومصلحة يوم الاثنين 29 مارس 2022 وفقاً لمواعيد الكتاب الدوري.

موعد بدء الصرف

وأشار الكتاب الدوري أن وزارة المالية ستبدأ في الصرف يوم الأربعاء 23 مارس الحالي، وتواصل الصرف في اليوم التالي الخميس الموافق لـ24 مارس الجاري لتتوقف عن الصرف في أيام الإجازات الرسمية والراحات الأسبوعية يومي الجمعة الموافق لـ 25 مارس ثم السبت الموافق لـ26 من نفس الشهر.

انتهاء الصرف يوم 28 مارس 2022

ولفت الكتاب الدوري إلى أن وزارة المالية ستواصل الصرف من جديد يومي الأحد الموافق 27 مارس والاثنين الموافق 28 من نفس الشهر لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ممن لم يتمكنوا من صرف مرتبات الشهر في اليومين السابقين.

ضخ المرتبات في ماكينات الصراف الآلي

وشدد الكتاب الدوري على المسؤولين في كافة الجهات والمصالح والأجهزة الإدارية بالتنبيه على العاملين والموظفين بإتاحة مرتبات شهر مارس 2022 في ماكينات الصراف الآلي طبقا للمواعيد المحددة لكل وزارة وجهة منعًا للتزاحم في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا.

وأهاب الكتاب الدوري بالعاملين في الجهات الإدارية، بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت، اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار جائحة كورونا المستمرة منذ عام 2020.