السيسي: المرتبات في مصر متدنية.. ولو عليا أديلك 30 ألف جنيه بس إزاي؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ المرتبات في مصر منخفضة، مضيفًا «المرتبات في مصر مرتبات دنيا مترتبات منخفضة هو أنا السبب ولا إيه؟ إن كان عليا عاوز أديلك 30 ألف جنيه ربنا اللي يعلم، بس إزاي؟».

وعن تحايل البعض خلال الكشف الطبي قبل الزواج، أوضح السيسي خلال الجلسة النقاشية على هامش إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: «لما تبعتولنا في قسيمة عقد الزواج سواء كان مسلم أو مسيحي إن الكشف الطبي اتعمل ويطلع أي كلام والطفل اللي يطلع بعد كدة يكون عنده مشكلة، أنت مشارك في القضية، أنت السبب وظالم للي جبته وقصرت معه، لازم تعمل الفحص الطبي».

السيسي: تبقي بنت عندها 13 سنة وعاوزين تجوزوها.. طب إزاي؟

وفيما يخص زواج الأطفال ذكر رئيس الجمهورية: «بنت عندها 13 سنة وعاوز تجوزها انتو بتعملوا إيه؟ وكدة بنعرف ربنا وحلال؟ بنت عندها 14 سنة أخليها تواجه الكلام ده، عاوز ترتاح من أكلها ده صعب أوي، ده أنا مكلش وأأكل ولادي ولا أعمل فيهم كدة».

السيسي: اللي بيفهم أكتر بيتعذب أكتر.. واللي مبيفهمش بيرتاح

واستكمل الرئيس السيسي: «لما نيجي نقول من فضلكم خلوا في سن الزواج تاخد البنت مداها والولد مداه، احنا مش بنضيق عليه بس احنا شايفين وخايفين واللي شوفناه بيترجم لفهم، اللي بيفهم أكتر بيتعذب أكتر واللي مبيفهمش بيرتاح0».