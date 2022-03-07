«تعليم بني سويف» تخاطب «المالية» لصرف حوافز معلمي الابتدائية ورياض الأطفال

كشف محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، عن إجراءات صرف حوافز الصفوف الدراسية من الأول وحتى الرابع الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للمعلمين، وأسباب تأخر صرفها منذ سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى سرعة مخاطبة المالية لتعزيز البند المالي؛ تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف ببحث شكوى معلمي الصفوف الأولى من تأخر صرف حوافزهم.

صرف الحافز حتى سبتمبر الماضي

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه اتخاذ الإجراءات اللازمة للصرف للمستحقين اعتبارا من 1/7/2021، وتم صرف الحافز بداية من شهر يوليو حتى سبتمبر 2021 في حدود الاعتمادات المدرجة بالبند المختص بموازنة المديرية حتى تم استنفاذها.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إلى مخاطبة وزارة المالية لتعزيز البند المختص بالاعتمادات اللازمة حتى نهاية السنة المالية في 30/6/2022، وفور ورود التعزيز اللازم بالمبالغ المطلوبة سيتم إخطار جميع الإدارات التعليمية لاستكمال الصرف لجميع المستحقين.

شكوى معلمي الصفوف الأولى

واشتكى عدد من المعلمين من تأخر صرف مستحقات حوافز منظومة التعليم الجديد لمعلمي وموجهي مرحلة رياض الأطفال، والصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي للعام 2021/2022.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي مديرية التربية والتعليم بسرعة بحث الشكوى واتخاذ ما يلزم بشأنها.