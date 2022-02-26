إسرائيل تتجاهل طلب «بايدن» إدانة روسيا في مجلس الأمن الدولي

نقلت وكالة «سبوتنك» الروسية عن صحيفة «يديعوت آحرنوت» الإسرائيلية، أن إسرائيل رفضت دعم القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لمجلس الأمن، والذي يدين إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، على الرغم من طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

صحيفة إسرائيلية: أمريكا توصلت مع إسرائيل لإدنة روسيا

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنه على الرغم من أن إسرائيل ليست عضوا في مجلس الأمن الدولي، إلا أن الولايات المتحدة تواصلت معها هي وعشرات الدول الأخرى وطالبتهم بالانضمام إلى القرار بصفتهم مؤيدين للقرار، أي المشاركة في القرار والتعبير عن دعمه من دون التصويت عليه.

إسرائيل لم ترد على «بايدن»

وأوضحت الصحيفة أن «إسرائيل ترددت ولم تقدم أي رد واضح للأمريكيين حتى منتصف ليلة الجمعة عندما بدأت مناقشات مجلس الأمن».

في الوقت نفسه نقل موقع «والا» الإسرائيلي، عن مسؤول في وزارة الخارجية، قوله إن «إسرائيل ليست عضوا في مجلس الأمن وأن هذا قرار لن يتم تمريره بأي حال من الأحوال بسبب الفيتو الروسي».

وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية، حشد أكبر قدر ممكن من الأصوات الرافضة للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وهو الأمر الذي يراه الكثيرون من الصعب تحقيقه، حيث أن روسيا تملك «الفيتو» الذي يمكن استخدامه لإيقاف هذا التصويت.

العملية العسكرية الروسية في ثالث أيامها

وتدخل العملية العسكرية الروسية، التي بدأت فجر الخميس الماضي، يومها الثالث على التوالي، بعدما خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلنا بدء العملية، بهدف حماية المواطنين في منطقة الدونباس، وكذلك منع عسكرة أوكرانيا من قبل عدد من الدول الغربية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا سوف تستهدف البنية التحتية العسكرية الروسية بأسلحة دقيقة، وأنها لن تستهدف المدنيين من الشعب الأوكراني، وأنها لن تغادر أوكرانيا إلا بعد نزع السلاح الأوكراني.

في الوقت نفسه، تحاول القوات الروسية دخول العاصمة الأوكرانية «كييف»، وأكدت آخر التقارير الصادرة عن وزارة الدفاع الأوكرانية، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الروسية أصبحت تبعد عن كييف مسافة 30 كيلو مترا.