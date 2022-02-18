دوي انفجار شديد في إسرائيل بعد اختراق طائرة مسيرة لبنانية للمجال الجوي

سُمع دوي انفجار شديد في إسرائيل، أعقبه إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي صافرات الإنذار، منذ قليل، بمنطقة الجليل الأعلى المحتلة، بعد نجاح طائرة مسيرة لبنانية في دخول إسرائيل، إلّا أن جيش الاحتلال أعلن عن نجاح منظومة القبة الحديدية في التصدي لها وإسقاطها.

وذكرت قناة «سكاي نيوز»، أنه سُمع دوي صافرات الإنذار لمرتين متتاليتين، وبعدها دوي انفجار شديد، كما أعلن جيش الاحتلال استدعاء مروحيات وطائرات حربية إلى المجال الجوي الإسرائيلي، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن هذه أول مرة تدوي فيها صفارات الإنذار شمال أراضي 48 منذ عام 2006.

وفد دولي يزور منطقة حي الشيخ جراح

في سياق آخر، زار وفد دولي ضم مسؤولين من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من بينها وكالة أوتشا الحقوقية الدولية، وعددا من الدبلوماسيين، اليوم، حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وذكرت الوكالة أن الوفد اطلع على معاناة الأهالي والأسر المهددة بإخلاء منازلها لصالح جمعيات المستوطنين، خصوصا عائلة سالم التي سيتم تهجيرها قسريا نهاية الشهر الجاري من حي الشيخ جراح.

كما اطلع الوفد على روايات الأهالي بشأن الاعتداءات والاستفزازات اليومية التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تشارك المستوطنين الاعتداء على الفلسطينيين.

وزارة الخارجية الفلسطينية: موقف إسرائيل من لجنة التحقيق الدولية ليس قانونيا

من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أهمية تشكيل لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، المكلفة بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان رسمي صدر اليوم عن الوزارة.

وشدّد وزارة الخارجية الفلسطينية على ضرورة دعم هذه اللجنة من جميع الأطراف والدول بهدف إنجاح مهامها المتسقة مع الولاية الممنوحة من الأمم المتحدة، والقانون الدولي ومرجعياته، مؤكدة أنّ موقف إسرائيل من لجنة التحقيق الدولية ليس قانونيا وغير مفاجئا.