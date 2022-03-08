بدء ثاني جلسات محاكمة أحمد أبوالنصر طبيب الكركمين

بدأت محكمة الجنح الاقتصادية، قبل قليل، ثاني جلسات محاكمة الطبيب المتهم أحمد محمد عبدالقادر أبوالنصر، الشهير إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، لاتهامه ببيع أعشاب ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية، على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى «الكركمين».

اتهامات قضية «طبيب الكركمين»

وقدّمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر، وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في 7 فبراير الماضي، بتهمة طرح وعرض أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية للبيع، لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتح مكتب للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.