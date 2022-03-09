حظك اليوم برج السرطان 9-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج السرطان، بأنه من الشخصيات الرومانسية والعاطفية، خاصة أنه من المهتمين بشدة بمعرفة تحركات النجوم، وأكثر الأبراج الفلكية التي تتوافق معه، سواء على الصعيد العملي أو العاطفي، كما يسعى لمعرفة نوع البرج الخاص بالشخصيات المحيطة به.

ومن عيوب مولود برج السرطان، أنه شديد الحذر في التعامل مع المحيطين به، سواء داخل الأسرة أو في العمل، لا يثق في الآخرين، يرفض أن يتحمل أحد المقربين منه مسئولياته، عنيد في قراراته، يتخذ قرارات بنفسه ويرفض مناقشتها مع الأخرين.

ومن مميزات برج السرطان، أنه مخطط ناجح، يضع دائما خططه وأهدافه للمستقبل، رومانسي وعاطفي مع شريك حياته، يحب الابتكار في حياته العائلية.

حظك اليوم.. مولود برج السرطان مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أنه وفق حظك اليوم، فإن الفلك ينصحك ويطالبك بالابتعاد عن أي مغامرات مهنية ومالية اليوم، إذ أنه قد تصبح مغامرة بسمعتك المهنية ككل، وقد تؤثر بشدة على مستقبلك ومشروعاتك وأهدافك المستقبلية، كما تؤكد لك الأبراج بضرورة العمل في صمت وعدم إعلان المشروعات التي تعمل عليها للمحطين بك، كما تنصحك بالاهتمام بصحتك.

حظك اليوم.. مولود برج السرطان عاطفيا

كما تشير خبيرة الفلك والأبراج، إلى أن القمر موجود الليلة في منزلك الثاني عشر؛ ما يساعدك في الاحتفاظ بحياتك العاطفية بشكل هادئ، وبعيدا عن أنظار العيون الحاقدة عليك، كما أن القمر يساعدك على التعامل بهدوء وتروي مع شريك حياتك؛ ما يدعم علاقتك العاطفية معه.