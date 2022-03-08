حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 8-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان من الشخصيات العاطفية، وبارعة التخطيط للمستقبل، ومن أبرز مواليد هذا البرج، سعد باشا زغلول، السير ستيورات (بطل سلسلة أفلام إكس مِن)، والمغنية لينا شماميان، والفنانة الهندية كاترينا كيف، والكاتب المصري محمود عباس العقاد، والفنان جوني ديب، ومحمد العريفي.

ويهتم مواليد برج السرطان بشكل دائم بمعرفة حركة الأبراج والنجوم، لذلك يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم مولود برج السرطان مهنيًا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، لمولود برج السرطان، أن هناك أوقات مفيدة قد تقضيها اليوم مع الزملاء وتنجح في أن تكسر الروتين.

حظك اليوم مولود برج السرطان عاطفيًا

وقالت عالمة الأبراج لمواليد برج السرطان اليوم على المستوى العاطفي: «القمر في منزل الأصدقاء يعدك بمشاركة الأصحاب نشاطات ممتعة وتكسب ثقة الجميع».

صفات مواليد برج السرطان

يُعرف عن مولود برج السرطان أنه شخصية خياليه، يميل للإبداع والتغريد خارج الصندوق، وعلى الرغم من أن البعض قد يراه شخصا كئيبا أو حزينا طوال الوقت، إلا أن هذا يرجع لكونه يمتلك مشاعر فياضة تجعله يتأثر بالمواقف البسيطة، كما أنه من الشخصيات المخلصة لأفراد أسرتها وعائلتها، فهو يرفض الخيانة ويحاول التقرب دائمًا ممن يثق بهم، ويُفضل قضاء الوقت مع من يحبهم على اللهو أو الخروج.