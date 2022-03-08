تريليون دولار خسائر أثرياء العالم في أول شهرين من 2022

تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في العديد من المشكلات والاتأثيرات الاقتصادية على العديد من القطاعات وفي مختلف مجالات الاقتصاد والاستثمارت بمختلف أنواعها ومجلاتها، حيث إن التأثير لم يقع فقط على الدول الواقعة في الحرب، بل أثرت على العالم كله، وهو ما أدى إلى تحقيق خسائر فادحة لعدد من رجال الأعمال العالمين، وبالرغم من ذلك فهناك من حقق مكاسب هائلة بسبب هذه الحرب.

وقالت وكالة بلومبيرج، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت في خسائر فادحة لعدد كبير من رجال الأعمال على مستوى العالم، موضحة أن خسائرهم بدأت منذ بداية العام الحالي 2022، لكنها ازدات بعد الحرب والتي أثّرت اقتصاديا على جميع الأصعدة.

367 مليارديرا انخفضت ثرواتهم منذ بداية العام

وأضافت «بلومبيرج»، في تقرير لها، أنّ هناك 367 مليارديرا انخفضت ثرواتهم منذ بداية العام، بقيمة تصل إلى 1.03 تريليون دولار خلال أقل من 3 أشهر.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من انخفاض ثروات هذا العدد الكبير من رجال الاعمال، ففي الوقتع نفسة ارتفعت ثروات 133 ملياردير بقيمة 130 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت أن من أكبر الخاسرين لثرواتهم منذ بداية الأعمال هو رجل الاعمال الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة تيسلا موتورز، حيث انخفضت ثروتة بقيمة 54.4 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.

انخفاض ثروة مارك لـ49.5 مليار دولار

وجاء بعده رجل الأعمال الأمريكي الشهير مارك زوكربيرج والمالك لشركة ميتا، والتي يندرج تحتها أغلب مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها «فيس بوك» و«واتساب» و«إنستجرام»، حيث انخفضت ثروتة بقيمة 49.5 مليار دولار منذ بداية عام 2022.

أما عن الرابحين منذ بداية العام وحتى الآن، يأتي من بينهم رجل الأعمال السويسري غيوم بوساز، وهو أغنى رائد أعمال في قطاع التكنولوجيا في أوروبا بعد نجاح شركته للمدفوعات «تشيك أوت دوت كوم» Checkout.com، حيث ارتفعت ارباحة بقيمة 11.7 مليار دولار.

ويليه رجل الأعمال الهندي غوتام أداني، وهو أغنى رجل في آسيا والذي ذادت ثروته بقيمة 10 مليار دولار، والذي يعمل في عدد من المجالات تشمل المواني والمناجم ومحطات الطاقة وغيرها.