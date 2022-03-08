انتصار السيسي في اليوم العالمي للمرأة: تحية فخر وتقدير لكل نساء مصر

احتفت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، باليوم العالمي للمرأة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موجهة التحية لكل نساء مصر.

قرينة رئيس الجمهورية: تحية لعظيمات مصر وفتياتها

وكتبت قرينة رئيس الجمهورية: «في يوم المرأة العالمي أتوجه لكل نساء مصر بتحية فخر وتقدير، فعلى مدى التاريخ كانت المرأة المصرية هي الصانع لمجد الوطن الذي يستمد عظمته من عبقريتها، كأم حنونة وزوجة وفية وأخت فاضلة وابنة تملأ الحياة بهجة وسعادة، تحية لعظيمات مصر وفتياتها، فبهنّ وبتضحياتهنّ ستحيا على الدوام مصر الكبيرة».