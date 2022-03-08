«مصر للألمونيوم»تحقق 814 مليون جنيه أرباح بعد ارتفاع سعر المعدن عالميا

عبرت شركة مصر للألمونيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، كبوة الخسائر التي ألمت بالشركة على مدار العامين الماضيين لتحقق صافي أرباح تخطى حاجز الـ 814 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعة بالارتفاعات القياسية في أسعار الألمونيوم على مستوى العالم.

تحقيق صافي أرباح 814.15 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

وأعلنت شركة مصر للألمونيوم عن تحقيق صافي أرباح بلغت 814.15 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 في الفترة من يوليو 2021 وحتى شهر ديسمبر الماضي مقابل خسائر بلغت 341.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي وفقًا للقوائم المالية للشركة بحسب تقرير إفصاح البورصة المصرية أمس.

6.69 مليار جنيه إيرادات الشركة خلال عام

وأكدت «مصر للألمونيوم»، وفقا لبيان البورصة أنّ قيمة الإيرادات التي حققتها الشركة سجلت نحو 6.69 مليار جنيه حتى 31 ديسمبر الماضي مقارنة بـ 5 مليارات جنيه إيرادات خلال نفس فترة المقارنة من العام المالي السابق 2020-2021.

واعتمد مجلس إدارة الشركة المؤشرات والمستهدفات الأولية بمشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2022-2023 متوقعة الوصول إلى صافي أرباح قدرها 1.2 مليار جنيه.

وحقق سعر معدن الألومنيوم على المستوى العالمي مستوى قياسي جديد بعدما تخطى سعر الطن حدود الـ 4 آلاف دولار ليسجل سعر المعدن 4073 دولار للطن أمس الإثنين في ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي وفقا لبيان بورصة لندن للمعادن.

وتأسست شركة مصر للألمونيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام عام 1975 لتكون الشركة الوحيدة في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط في صناعة الالمونيوم كمجمع ضخم يشمل 6 خطوط إنتاج بعدما تم تدشين الخط السادس عام 1997 ورفعت الحكومة الطاقة الإنتاجية القصوى لمجمع الألومنيوم عام 2010 لتصل إلى 320 ألف طن سنويًا.