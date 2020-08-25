تخسر نحو 3 ملايين جنيه يوميا.. أسعار الكهرباء تصهر "مصر للألمونيوم"

تواصل شركة مصر للألمونيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدي شركات قطاع الأعمال العام تحقيق الخسائر المتتالية متأثرة بتراجع أسعار الألمونيوم عالميا وارتفاع أسعار الكهرباء محليا لتقترب جملة خسائر العام المالي الماضي من المليار جنيه وهو ما يوزاي نحو 2.7 مليون جنيه يوميا.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم عن العام المالي الماضي (2019-2020)، تحول الشركة للخسارة على أساس سنوي حيث الشركة في بيان للبورصة صباح اليوم أنها سجلت صافي خسارة بلغ 993.77 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل صافي ربح بلغ 570.93 مليون جنيه خلال العام المالي السابق (2018-2019).

وأكدت الشركة تراجع الإيرادات خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 7.25 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.18 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأرجعت الشركة الخسارة إلى زيادة عوامل التكلفة في العملية الإنتاجية وخاصة الكهربائية، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والانخفاض الحاد في السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن، وانخفاض عوائد الاستثمارات المالية نتيجة انخفاض معدلات العائد عليها وتنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية لسداد التزاماتها المالية، وتأثير جائحة كورونا العالمية على إيرادات الشركة خلال النصف الثاني من العام المالي.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات سابقة لـ"الوطن" إن وزارته ليس لديها حلول في مواجهة خسائر "مصر للألمونيوم" إلا عند تحسن أسعار معدن الألومنيوم عالميا، مشيرا إلي أن الوزارة تبذل جهود مع مجلس الوزراء لخفض أسعار الكهرباء بالنسبة للشركة حتى تتمكن من العودة إلى الطريق الصحيح.