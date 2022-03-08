فاطمة ناعوت تشكر السيسي: المرأة نالت استحقاقاتها في الجمهورية الجديدة

هنأت الكاتبة فاطمة ناعوت، جميع النساء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق اليوم 8 مارس من كل عام، مشيرة إلى أن المرأة المصرية، تحقق أحلامها وطموحاتها، التي طالما ناضلت من أجلها طويلها في ظل الجمهورية الجديدة، قائلة: «كل سنة وكل امرأة طيبة في اليوم العالمي للمرأة، وفي هذا اليوم نتذكر كفاح سيدات رائدات وعملاقات كل في مجالها، كافحن من أجل نهوض المرأة واعتلائها المكانة التى تستحقها، تحية احترام للجمهورية الجديدة التي كتب الله لنا أن نحيا حتى نراها، ونشهد إلى أى مدى نالت المرأة استحقاقاتها التي غيبت عنها عقودا طوالا».

فاطمة ناعوت تشكر الرئيس

وتوجهت «ناعوت» بالشكر إلى الرئيس في اليوم العالمي للمرأة، قائلة : «شكرا لله ، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كرّم المرأة في جميع حقول إظهارها، سواء المرأة السياسية والدبوماسية والبسيطة والعاملة والمهمشة والمرأة، التي كانت تسكن في العشوائيات بما لا يليق بالآدمية واستحقاقات البشر، فصار لها الآن المنزل المحترم في حي أنيق يحتوي على كامل احتياجات الإنسان التي بدونها لا يحيا مثل الأسمرات وبقية المناطق في المدن الجديدة»

وأضافت فاطمة ناعوت لـ«الوطن»: «المرأة المصرية اعتلت منصة القضاء بعد كفاح مرير خضناه والمستشارات، والقانونيات بدءا من السيدة الجميلة عائشة راتب المحامية التي كانت كافحت لتحصل على حقها في الجلوس على مقعد في مجلس الدولة كقاضية ولكن قوى الظلام رفضت وحرمتها وحرمتنا من أن تكون لدينا قاضية مثل جميع دول العالم المتحضرة»

فاطمة ناعوت: المرأة صارت تعتلي أرفع مكانة في عهد السيسي

وتابعت «ناعوت»: ومصر القديمة التي اختارت للعدالة اسم امرأة وليس رجلا «ماعت» وهي التي تقوم بمراقبة ميزان قلب المتوفي، لنعرف إن كان يستحق الخلود أم الفناء، التى كانت تضع ريشة على رأسها رمزا للضمير والحق، وحتى في جميع الأدبيات مازال الناس يقولون هو أنت على راسك ريشة، وهو ما يعنى أن المرأة اعتليت مكانة رفيعة بين البشر، فأن تجلس 98 قاضية على مقاعد القضاء في الدوائر المختلفة فهذا أمر يفوق أحلامنا، شكرا للرئيس السيسي الذي أعلن شأن المرأة و أننا شهدنا هذه اللحظة.

وتابعت: «إذا أردنا أن نحكم على مستوى التحضر في أي مجتمع علينا أن ننظر إلى مكانة المجتمع، فإذا كان النساء مركة في هذا المجتمع نعلم أن هذا المجتمع أو ذاك يقف على مرتبة عالية في سلم التحضر والرقي والحضارة، وسعيدة بكل ما وصلت إليه المرأة في المجمهورية الجديدة وما نالته من استحقاقات ولا تتوقف أحلامنا، لأن الطمع في الجمال مطلوب».