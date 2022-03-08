اليوم العالمي للمرأة.. جمال شعبان: ما تزعلوش الستات

يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام، وهو التاريخ الذي حددته منظمة الأمم المتحدة سنة 1977، عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارًا يدعو دول العالم إلى اعتماد يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة، فاستقرت معظم الدول على اختيار الثامن من مارس، ليصبح هذا التاريخ يومًا تخرج فيه النساء حول العالم للمطالبة بحقوقهن.

وتنظم المؤسسات والمنظمات فعاليات متنوعة للاحتفاء بالمرأة، كما تقدم القطاعات المختلفة التهنئة والنصائح المختلفة لتوعية النساء بالصحة النفسية والجسدية، وكذلك لتوعية الرجال بطرق التعامل مع النساء بشكل عام، وفي هذا الصدد تحدث الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والعميد السابق للمعهد القومي للقلب، عن الصحة النفسية للمرأة واستقبالها للألم.

النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القلب المكسور

ونشر «شعبان»: عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: منشورا بعنوان: «رفقًا بالقوارير» يتضمن نتائح أحدث الأبحاث في هذه الشأن قائلا: «في يوم المرأة العالمي، ما تزعلوش الستات، بحث جديد يثبت أن السيدات عندهم مستقبلات للوجع pain receptors قد الرجال مرتين، وعلشان كدا إحساسهم بالألم أشد من الرجال، وعلشان كدا بتيجي كسرة القلب».

وتابع استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية: «متلازمة القلب المكسور broken heart syndrome أكثر بين السيدات وعلشان كدا، الرسول منذ ألف وأربعمائة عام، أوصي بهن وقال رفقًا بالقوارير، يعني شبههم بالزجاج في الشفافية والرقة وسهولة الكسر، وأيضا القارورة ، تحمل العطر ويفوح منها العبير».

متلازمة القلب المكسور:

وأوضح في منشور سابق ماهية متلازمة القلب المكسور: «الزعل بيكسر القلب فعلًا دي حقيقة علمية وحالات إكلينيكية واقعية بنشوفها مش كناية بلاغية، ولا تعبير مجازي، الزعل والصدمات العاطفية، والفشل في الحب وفقدان الأحبة بيكسر القلب وممكن ينتهي بموت مفاجيء».

وأوضح: «الزعل بينشط الأدرينالين والنور أدرينالين، وبيحبط إفراز هرمونات السعادة زي السيروتونين ودا بيعمل زي شلل في عضلة القلب، وترهل وتمدد في القلب بيبقي زي البالون، العلماء سموا الحالة دي متلازمة القلوب المنكسرة، هي منكسرة عاطفيًا وعضويًا».