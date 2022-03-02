رسميًا.. القاضيات الجديدات على منصة القضاء بداية من السبت المقبل

صرح المستشار محمد محمـود حـسام الدين رئيس مجلس الدولة، بأنه تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 446 لسنة 2021 في 3 أكتوبر 2021، بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة، تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، إذ قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة في الإنجاز المتميز الذي يتم حاليا بالمجلس، وفي ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة، والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.

رئيس المجلس: تابعت كفاءة القاضيات

وأضاف رئيس مجلس الدولة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تأكد من كفاءة وتميز القاضيات وسرعة الإندماج في الهيئة القضائية لمجلس الدولة، كما أثبتت المتابعة المقدمة عنهن الدقة في بحث القضايا وإعداد التقارير القانونية فيها، والمشاركة في المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء.

جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء.. بداية من السبت

وتقرر اعتبارا من يوم السبت 5 مارس الجاري، جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمـفـوض دولة على مستوى الجمهورية، كما ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة.

وأوضح المستشار حسام الدين، أن القاضيات تحقـق لهن جميـع صلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيد مـن ثقل الشخصية القضائية، وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.