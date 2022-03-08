مارثا محروس: السيسي نصر المرأة المصرية وأعطاها امتيازات غير مسبوقة

قالت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يضع المرأة في مكانها الصحيح، واستطاع أن يعيد إليها مكانتها التي ينبغي أن تكون عليها، وينبع ذلك من ثقته بقدرتها على تحقيق النجاح إلى جانب الرجل.

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المرأة المصرية تسير بخطى ثابتة وراسخة، أبرزها دخولها البرلمان، ودخول المرأة في العديد من المناصب التي لم تكن تدخلها من قبل، سواء على مستوى المحافظة أم المناصب التنفيذية داخل الحكومة والجامعات والهئيات القضائية.

تغليظ العقوبة سيكون له دور في نشر الوعي

وحول المطالبة بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي بالفتيات والنساء، قالت «مارثا»: تغليظ العقوبة سيكون له دور في نشر الوعي، فهو المحرك الأول الذي سيقضي على هذه الظاهرة، ونحتاج إلى طرف قوي يصمد حتى يحصل على حقه من المتحرش.

وتابعت: «كنت وما زلت من أشد المطالبين بتغليظ عقوبة التحرش، فالتحرش ليس ظاهرة ينتهي دورها مع التصرف الذي يهين المتحرش به أو المتحرشة بها، لكنه انتهاك لحقوق الإنسان في أن يبقى ويحيا حياة آمنة، لذلك هي جريمة يجب أن تغلظ عقوباتها حتى تساوي شدة الجرم المرتكب، ولذلك انتفضت المرأة تحت قبة البرلمان للحفاظ على حقها في حياة آمنة في ظل دولة عظيمة تقدر كيان المرأة وتمكنها اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا».

خطوات تاريخية للمرأة المصرية تحققت

وعن اختيارها مؤخرا لتمثيل مصر في البرلمان الدولي للتسامح والسلام قالت النائبة: تشرفت بأن أكون ممثلة للبرلمان المصري في البرلمان الدولى للسلام والتسامح، الذي له دور كبير في تدشين أفكاره الداعمة للسلام والتسامح في كل دول العالم، فهناك 85 دولة عضو بالبرلمان الدولي من بينها مصر التي سيكون لديها ملفات وقضايا كبيرة نطرحها عليه.

وأضافت عضو مجلس النواب، خطوات تاريخية للمرأة المصرية تحققت طوال السنوات السبع الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وبفضل دعمه القوي وثقته في قدراتها شهد ملف نصرة المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفاً لطموحها لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة.

واردفت عضو مجلس النواب، ان المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاقت اهتماما كبيرا بموجب وعده في أول خطاب له بعد فوزه فى الانتخابات، حيث وعد بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دورا في الحياة السياسية، وجاء ذلك الوعد كدافع قوي أمام المرأة المصرية للاستمرار في صراعها مع قضية التمكين حيث كان الوعد بمثابة الباعث لآمال المرأة.