عاجل.. الحكم على أحمد أبو النصر «طبيب الكركمين» في جلسة 29 مارس

قررت محكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حجز ثاني جلسات محاكمة المتهم أحمد أبوالنصر، الشهير إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، بتهمة الغش في وصفات طبية وانتحال صفة طبيب وغيرها من الاتهامات، لجلسة 29 مارس للحكم.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم أحمد أبوالنصر، في 20 فبراير الحالي، وعُرض على النيابة العامة التي حققت معه واستجوبته وعَرضته بتاريخ اليوم على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.

واتهمت أبو النصر بإنشاء وإدارة صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.