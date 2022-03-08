أبوالغيط: على إسرائيل التخلي عن سلاحها النووي والانضمام لمعاهدة منع الانتشار

استقبل السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، السكرتير التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد، والذي يزور القاهرة حاليا.

منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، بأنّ أبوالغيط بحث مع فلويد، بشأن مجمل التطورات المتعلقة بعمل اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، بعد مرور 25 عاما، على تاريخ فتح المعاهدة للتوقيع.

وأكد أبوالغيط، أهمية المعاهدة في منع التحسين النوعي للأسلحة النووية بما يساهم في جهود إخلاء العالم من الأسلحة النووية.

النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

وأضاف المصدر أنّ أبوالغيط أكد أنّ جهود الدول العربية تنصب على إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي سيتحقق حتما إذا تم التوصل إلى تسوية عادلة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وفق مقررات الشرعية الدولية، وتخلت إسرائيل عن أسلحتها النووية وأخضعت منشآتها وأنشطتها النووية للرقابة.

وأوضح أبوالغيط، أنّ استجابة إسرائيل للدعوات المطالبة بانضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، من شأنه المساهمة في تعزيز منظومة عدم الانتشار وإضفاء المزيد من المصداقية على الصكوك الدولية في هذا الشأن والتي لم تنضم إسرائيل إلى أي منها.