«أبو الغيط» يرحب بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الإفريقي

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية المنعقدة اليوم الأحد 6 فبراير الجاري، في أديس أبابا، بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الإفريقي، عقب انضمامها في أغسطس 2021، للاتحاد، بصفة مراقب، بناء على قرار من رئيس المفوضية.

مواقف تاريخية للاتحاد الإفريقي داعمة للقضية الفلسطينية

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن قرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي، يعد بمثابة خطوة تصحيحية، تأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري، وكان لزاما أن يجري اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقا من عدم مكافأة إسرائيل على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني.

جدير بالذكر، أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، كان قد أدان في 9 سبتمبر 2021، بالإجماع، قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، باستلام أوراق اعتماد سفير إسرائيل لدى إثيوبيا كمراقب لدى الاتحاد.