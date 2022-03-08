محافظ بورسعيد يفتتح فرع البنك الزراعي المطور بحي الشرق

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اليوم الثلاثاء، فرع البنك الزراعي المطور بحي الشرق، وذلك تطويره ضمن خطة تطوير المؤسسات البنكية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

دور البنك الزراعي في تقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين

وأشاد محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، بأعمال تطوير البنك، موجها الشكر لرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري على زيارته للمحافظة، والاستجابة لطلب المحافظ بشأن إنشاء فرع للبنك بمنطقة سهل الطينة للتيسير على المزارعين، كما تفقد أقسام الفرع واستمع إلى شرح حول آلية العمل به والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء.

وأكد «الغضبان»، أهمية دور القطاع المصرفي في المساهمة ببرامج التنمية من خلال تمويل المشروعات المختلفة، ودور البنك الزراعي في تقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل الزراعية، وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة، كذلك تقديم كافة الخدمات المصرفية وتمويل «المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا»،

ويهدف البنك الزراعي المصري، إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع انشطة التنمية الزراعية والريفية، وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة.

البنك الزراعي المصري ينوع خدماته ليواكب التطورات الحالية

ويعمل البنك الزراعي المصري بشكل دائم على تطوير أدائه، وتنوع الخدمات الحالية واستحداث خدمات جديدة؛ ليتواكب مع متطلبات المراحل المتتالية وتقديم الخدمات المالية والتمويلية وغيرها من أنشطة التي تناسب كافه العملاء في الريف والحضر، كذلك تقديم الدعم للقطاع الزراعي في شتى مجالاته للوصول للاكتفاء من الغذاء.