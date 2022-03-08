محامي طبيب الكركمين يدفع بانتفاء أركان جريمة بيع أغذية ونباتات مغشوشة

استمعت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إلى مرافعة الدكتور محمد الجندي، محامي المتهم أحمد أبوالنصر الشهير إعلاميا بـ«طبيب الكركمين» الذي التمس براءة موكله، وطعن بالتزوير المادي والمعنوي على محاضر الضبط في 27 أكتوبر 2021، قائلا إنّها جعلت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بشأن الضبط والتفتيش لمنافذ البيع.

دفاع طبيب الكركمين

ودفع محامي طبيب الكركمين، ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالضبط والتفتيش، قائلا إنّه بني على تحريات غير جدية ومنعدمة وبطلان ما تلاه من إجراءات، كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش الواقعين على المتهم، بناء على الأمر بالضبط والإحضار وبطلان الدليل المستمد منهما، لانعدام ذلك الأمر وزوال أي أثر له وعدم الاعتداد به قانونا، لحصول القبض والتفتيش بعد إحالة القضية إلى المحكمة وانحسار يد النيابة عنها وغل يدها لكونها أصبحت في يد المحكمة.

صفحات أحمد أبوالنصر

وكذلك دفع المحامي، بانتفاء أركان جريمة بيع أغذية ونباتات طبية وهي مغشوشة، وكذا مستحضرات طبية بغير ترخيص، فضلا عن عدم دستورية افتراض العلم لمخالفته لأصل البراءة، إضافة لانقطاع رابطة السببية، وانعدام دليل الإسناد بين أي فعل ينسب للمتهم وبين إنشاء أو إدارة الصفحات المسماة «الدكتور أحمد أبو النصر» على فيس بوك، وتليجرام، وموقع بالاسم ذاته على جوجل، لبيع المنتجات «الصحة والغذاء» بهدف ارتكاب جريمة.