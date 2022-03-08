حنفي جبالي: القيادة السياسية انتصرت لقضايا المرأة.. لدينا 164 نائبة تحت القبة

أكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّ عطاء المرأة المصرية لا ينضب، مهنئا المرأة المصرية باليوم العالمي للمرأة، مضيفًا «كلنا يعلم أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية هو ما أقرّته وأكدت عليه جميع المواثيق الدولية».

تمكين المرأة ليس مطلب فئوي

وأشار جبالي خلال كلمته خلال الجلسة العامة اليوم إلى أنَّ تمكّين المرأة ومساواتها بالرجل، ليست مطلباً فئوياً بل هدفاً تسعى إلى تحقيقه القيادة السياسية، على نحو مثمر ومنتج، مبينًا أنَّه منذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية الحكم وهو يحرص على الانتصار لقضايا المرأة المصرية، من أجل أن تحظى بالمزيد من الحقوق والمكتسبات، وتمثيلها في كل مواقع اتخاذ القرار وفي الأحزاب ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أنَّ عدد السيدات العضوات في مجلس النواب 164 عضوة، مبينًا أنَّه جرى تعيين أول امرأة في منصب محافظ وتولت أيضاً منصب القضاء فضلًا عن المناصب الوزارية وفي القوات المسلحة.

مجلس النواب يعمل دائماً بالتعاون مع الحكومة

وتابع جبالي: «يعتبر دستور مصر الحالي خطوة إيجابية نحو إقرار حقوق المرأة والمواطنة، إذ أولى اهتماماً خاصاً بالمرأة، مؤكداً على أن دورها ليس فقط باعتبارها فئة من فئات المجتمع، بل باعتبارها نصف المجتمع وأساس الأسرة».

واختتم رئيس البرلمان كلمته قائلًا: «مجلس النواب يعمل دائماً بالتعاون مع الحكومة، على مراجعة التشريعات كافة بما يساعد على تأمين العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، تحية للمرأة المصرية في يومها العالمي، تليق بمكانتها وتاريخ عطائها الذي لا ينضب».