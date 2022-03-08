«نجت من إيد عشماوي».. براءة امرأة اُتهمت بقتل زوجة ابنها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، ببراءة امرأة من تهمة قتل زوجة ابنها حرقا، في مركز أولاد صقر بالشرقية، بعد نفي الشهود وتأكيد التحريات عدم ارتكابها الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس محكمة جنايا الزقازيق، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي وأحمد سمير سليم، وسكرتارية وائل عبد المنعم عيد.

اتهام ربة منزل بقتل زوجة ابنها

تعود أحداث القضية رقم 11757 جنايات أولاد صقر المقيدة برقم 1715 لسنة 2021، إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقى مركز شرطة أولاد صقر، بلاغ من «محمد خ» باتهام «نجاح م»، 57 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز أولاد صقر، بـ قتل ابنته «سماح. م» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدت النية والعزم على ذلك.

المجني عليها تتهم حماتها

وأوضح الشاكي، أنه أُبلغ هاتفيا من زوج ابنته بنشوب حريق في مسكن الزوجية والتهمت النيران جسدها، ونُقِلت على إثر ذلك إلى المستشفى مصابة بحروق من الدرجة الثالثة، موضحًا أن ابنته أبلغته - في أثناء إفاقتها لبضع لحظات - بأن المتهمة حماتها، وفعلت ذلك على إثر خلافات بينهما، إذ توجهت إليها في مسكن الزوجية وألقت صوبها مادة معجلة للاشتعال «بنزين» ثم أشعلت بها النيران فالتهمت جسدها.

براءة المتهمة من قتل زوجة بنها

ألقت الشرطة القبض على المتهمة، وتم إحالتها إلى النيابة العامة التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكما ببرائتها.