شركات السياحة: نستهدف جذب 1.5 مليون سائح عربي في 2022

قال محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية السابق بغرفة شركات السياحة، والمتخصص فى السياحة العربية، إن القطاع السياحي يستهدف جذب نحو مليون ونصف سائح عربي، لزيارة مصر خلال عام 2022، لافتا إلى أن هذا الرقم ليس كبيرا، في ظل المؤشرات التي تؤكد وجود رغبة متزايدة لدى السياح العرب، لقضاء إجازاتهم بمصر خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أن مصر استقبلت نحو 3 ملايين سائح عربي خلال عام 2019 قبل جائحة كورونا.

أعداد السياح العرب الزائرين مصر منذ بداية العام متوسطة

أضاف «ثروت» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعداد السياح العرب الذين زاروا مصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن «متوسطة»، ولا تتناسب مع تطلعات العاملين بالقطاع السياحي المصري، الذين يرون أن المقصد السياحي المصري قادر على جذب أضعاف تلك الأعداد من السوق العربية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشهد شهر رمضان المقبل، توافد أعداد جيدة من السياح العرب، لا سيما السعوديين والليبين، الذين يفضلون قضاء شهر الصوم بمصر.

زار مصر نحو مليون سائح عربي العام الماضي

وأشار إلى أن أعداد السياح العرب الذين زاروا مصر العام الماضي، وفقا للإحصاءات غير الرسمية، تجاوز المليون سائح، وإذا ما استطعنا تحقيق زيادة 50% في أعداد السياح العرب، فإن ذلك سيكون نقلة جيدة للغاية للقطاع السياحي المصري، لافتا إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ترفع من أعداد السياح العرب الزائرين لمصر، في ظل الصعوبة التى ستواجه شريحة السياح العرب، التي كانت تفضل قضاء فترات الإجازات خلال السنوات الماضية بأوروبا.

وأوضح رئيس لجنة السياحة العربية السابق بغرفة شركات السياحة، أن السعودية احتلت المركز الأول فى إرسال السياح لمصر العام الماضي، مؤكدا أن القاهرة كانت الأكثر جذبا للسياح العرب، الذين زاروا مصر، تلاها كل من الغردقة وشرم الشيخ.