رئيس اتحاد المستأجرين: لا توجد إحصائية دقيقة حول شقق الإيجار القديم

قال شريف عبد السلام، رئيس اتحاد المستأجرين، إنه لا توجد إحصائية دقيقة بخصوص الشقق المغلقة أو غير المغلقة بنظام الإيجار القديم، موضحا أن أغلب الشقق المغلقة تتبع ملاكًا لا سيما وأنها غير كاملة التشطيب.

ولفت إلى أنه تم عقد لجنة استماع مع عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب بمجلسي النواب والشيوخ أمس، وأنه قدم مذكرة بحقوق المستأجرين القدامى وصورًا ضوئية من أحكام المحكمة الدستورية الخاصة بالسكني والتجاري، وهما الحكم رقم 203 لسنة 20 قضائية الخاص بالامتداد للتجاري، وحكم رقم 70 لسنة 18 قضائية الخاص بالامتداد للسكني وصدرا في عام 2002.

قانون الإيجار القديم

وأشار عبد السلام في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أنهم تحدثوا خلال جلسة الاستماع في موضوع الشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم قائلًا: «قدمت مقترحا بالتفريق بين الشقق المغلقة المهجورة مطلقا والتي لا يقطنها ولا يعيش فيها والشقق المغلقة غلقا متقطعا كشخص مسافر في الخارج للعمل ثم سيعود على شقته التي ليس له مأوى سواها».

وأشار إلى أن أنه طالب بوضع آلية أو تشريع لحل أزمة الشقق المهجورة ونحن كمستأجرين لا ندافع عن الشقق المهجورة بشكل مطلق لأن المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 تنص على أن المستأجر إذا أقام مبنى مملوكا له من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه.

حصر الشقق المغلقة

وقال رئيس اتحاد المستأجرين: «لدينا في مصر وفقا لآخر إحصائية عام 2017 أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حوالي 43 مليون وحدة سكنية مغلقة وغير مغلقة منهم 10 ملايين مغلقة، يتبقى 33 مليون وحدة شاغلة، لو افترضنا أن بها 23 مليون وحدة إيجار جديد وتمليك يتبقى 10 ملايين وحدة إيجار قديم كحد أدنى، وهذا بشكل اجتهادي معقول ومنطقي».

وواصل: «أما بالنسبة للشقق المغلقة فهناك شقق تم تسقيعها من قبل الملاك فالغالبية العظمى للشقق المغلقة مملوكة لملاك وطبعا لا يوجد إحصاء دقيق يقول كم شقة تخص المستأجرين القدامي في مصر».