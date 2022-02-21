مقترحات ملاك الإيجار القديم والمستأجرين للأشخاص الطبيعية: مهلة وتوفير شقق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، إذ تمت الموافقة على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير غرض السكن، ومدة انتقالية 5 سنوات لتسليم وحدات الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم

وتستعرض «الوطن» في هذه السطور مطالب الملاك والمستأجرين فيما يخص قانون الإيجار القديم، والذي يناقشه مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تعقد الأسبوع الحالي.

مطالب ملاك الإيجار القديم

وكشف عبدالرحمن مصطفى، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أنَّ الملاك تحملوا كثيراً بسبب الإيجار القديم، وأنه حان الوقت لكي تعيد الدولة حقوق ملاك الإيجار القديم، وبالفعل تحركت الدولة المصرية لحل أزمة الإيجار القديم بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تعديلات ملاك الإيجار القديم

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن ملاك الإيجار القديم يطالبون بمجموعة من التعديلات على قانون الإيجار القديم والتي جاءت كالتالي:

1- فترة انتقالية لا تزيد على 3 سنوات فقط لأن المالك تحمل كثيراً.

2- زيادة القيمة الإيجارية بحد أدنى 500 جنيه لوحدات الإيجار القديم، وذلك يعد ترضية للمالك الذي تحمل كثيراً.

3- تسليم وحدات الإيجار القديم المغلقة من شقق ومحال تجارية فوراً، لأن استمرار غلق هذه الوحدات يعد تعدي على حقوق المالك.

4- مراعاة تسليم المحال التجارية في مدة أقصاها عام، إذ أن أصحاب هذه المحال يبيعون بسعر اليوم ويتحصلون على مبالغ مالية كبيرة.

مطالب مستأجري الإيجار القديم

وعلى الجانب الآخر، طالب المستشار عزت عبدالسميع عضو لجنة الدفاع عن مستأجري مصر، أنَّ يجرى تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر 5 مايو 2018 بشأن الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وعدم مناقشة أي تشريع يخالف حكم المحكمة.

حلول مستأجري الإيجار القديم

وأضاف عضو لجنة الدفاع عن مستأجري مصر لـ«الوطن» أنَّ الدولة المصرية عليها أن توفر شقق سكنية لمستأجري الإيجار القديم، بقيمة الإيجار الذي يدفعه ويتم تحصيل الإيجار على مدة زمنية طويلة، ولا يجب تشريد المستأجرين من الشقق الخاصة بهم.