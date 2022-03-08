قارب عسكري كوري شمالي يهدد بحرب في الجزيرة الكورية

يحترق العالم حالياً فوق صفيح ساخن، خوفاً من أن تتوتر الأوضاع العالمية أكثر مما هي عليه الآن بعدما شنت روسيا عمليتها العسكرية على أوكرانيا، وما تلاها من أزمات وانقسامات دبلوماسية ودولية تطورت إلى حد التهديد بحرب عالمية ثالثة، ووسط كل تلك الأزمات كادت سفينة كورية شمالية أن تُطلق شرارة الحرب في شبه الجزيرة الكورية في حين تستعد سيول إلى انتخابات رئاسية غداً الأربعاء.

دخول السفينة الحدود الكورية الجنوبية

بدأت القصة بحسب وصف العاصمة الكورية الجنوبية سيول، حينما اقتحمت سفينة حربية «ضالة» تابعة لجارتها الشمالية، الحدود المائية للأولى في البحر الأصفر، تلاها زورقاً حربياً شمالياً كان يطارد تلك السفينة، ما دفعه للدخول مسافة كيلومتر واحد جنوب خط الحدود، الأمر الذي دفع القوات البحرية الجنوبية لإطلاق ثلاث طلقات، ظناً منها أن بيونج يانج بدأت حربها ضدها، وفقاً لما نشره موقع قناة «سكاي نيوز» عربية.

السفينة كان على متنها طاقم عسكري يُعتقد انشقاقه عن بيونج يانج

وكشفت البحرية الكورية الجنوبية، بحسب وكالة الأنباء «يونهاب» الجنوبية، أن السفينة الضالة كان على متنها 7 أشخاص من بينهم 6 يرتدون الزي العسكري، مشيرة إلى أنهم لم يكونوا مسلحين وأنهم لم ينشقوا عن كوريا الشمالية.

وبحسب البحرية الكورية الجنوبية، فإن طاقم السفينة، زعموا أن سفينتهم انحرفت بالخطأ في الحدود المائية الكورية الجنوبية خلال ممارستهم لأعمال العادية، وهو ما الأمر الذي فيما يبدو أن القوات البحرية لم تصدقه تماماً، خاصة عقب مطاردة الزورق الحربي لهم، مرجحة أنهم قد يكونوا منشقين عن جارتها كوريا الشمالية، خاصة أن تلك تعد المرة الأولى التي يخترق فيها زورق كوري شمالي إلى الحدود الجنوبية منذ العام 2018.

لحظات مرعبة عاشتها سيول قبل الانتخابات الرئاسية

وعاشت سيول لحظات من الخوف والاضطراب بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، خاصة أن تلك الواقعة حدثت قبل يوم واحد من الانتخابات الرئاسية المقررة غداً الأربعاء الموافق 9 مارس، وفي ظل محاولات استفزازية من جارتها الشمالية بعد إطلاقها عدة صواريخ .

وكانت وسائل إعلام كورية شمالية، قد أكدت أن تلك الصواريخ التي اطلقتها «بيونج يانج» كانت بغرض اختبار قمر استطلاع صناعي، وليست بغرض للحرب.