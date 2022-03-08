بايدن يشكر كوريا الجنوبية على الانضمام للعقوبات ضد روسيا

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر لكوريا الجنوبية على الانضمام للعقوبات ضد روسيا، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

رسالة قوية لأوكرانيا

وأضاف بايدن، أنَّ انضمام كوريا الجنوبية للعقوبات ضد روسيا رسالة قوية لأوكرانيا.

الاستخبارات البريطانية: روسيا تتهم أوكرانيا بتطوير أسلحة نووية لتبرير هجومها

فى السياق ذاته، قالت الاستخبارات البريطانية، إنَّ روسيا تتهم أوكرانيا بتطوير أسلحة نووية وبيولوجية لتبرير هجومها.

فيما اتهم البنتاجون روسيا بتجنيد مرتزقة سوريين وأجانب آخرين للقتال في أوكرانيا.