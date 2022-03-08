جهود لانتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقاً في نهر النيل ببني سويف

لقى شاب مصرعه غرقاً في نهر النيل بمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، إثر محاولته للسباحة بمفرده في مياه النهر، وذلك عقب توجهه برفقة عدد من أصدقائه لالتقاط بعض الصور التذكارية أمام النيل، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري بالمحافظة، للبحث عن جثمان الشاب وانتشاله.

بلاغ بغرق شاب في النيل جنوب بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اخطاراً من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شاب غرقاً في مياه النيل، ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري إلي موقع البلاغ، والبحث عن جثة الشاب وانتشالها، والوقوف علي أسباب وملابسات الواقعة.

تفاصيل حادث غرق شاب في نيل بني سويف

وتبين أنه أثناء قيام مجموعة من الشباب بالتقاط بعض الصور التذكارية لهم على النيل بمركز الفشن، جنوب بني سويف، أقدم أحدهم يٌدعى «كريم م.»، 19 سنة، على النزول إلى مياه النيل للسباحة، إلا أنه خلال دقائق حاول الاستغاثة، واختفى عن أنظارهم بعدما اتبلعته المياه، وتبين أن الشاب الغريق يقيم بقرية «السكاكرية»، التابعة لمركز الفشن.

قوات الإنقاذ النهري تبدأ البحث عن جثمان الشاب

وجرى استدعاء قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، للبحث عن الشاب وانتشال جثمانه، وتم إبلاغ مركز شرطة الفشن، وجرى تحرير محضر بالحادث، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والبحث عن جثمان الشاب الغريق وانتشاله.