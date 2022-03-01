إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بزراعي بني سويف الواسطى

أصيب 3 أشخاص في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى أمام الوحدة الصحية بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث مروري بـ«زراعي بني سويف الواسطى»

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى أمام الوحدة الصحية بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، والذي وجَّه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين في حادث مروري بزراعي بني سويف الواسطى

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاث سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

أسماء المصابين في حادث انقلاب دراجة نارية بزراعي بني سويف الواسطى

وتبين أن المصابين في الحادث هم: أحمد مصطفى عبد العزيز، 28 سنة، مقيم قرية اشمنت مركز ناصر، نقاش، مصاب جرح قطعي بالوجه مع جرح أعلى العين اليمنى وكدمات وسحجات، وأحمد حمدى جنيدي، نقاش، 33 سنة، مقيم قرية الزيتون مركز ناصر، مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن محيسن عبد المنعم، 20 سنة، مقيم قرية الزيتون، طالب، مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.