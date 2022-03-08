«إسكان النواب»: اتفاق حكومي لإنهاء إجراءات محطة صرف صحي المعدية بإدكو

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زين الدين، بشأن تعطل محطة صرف صحي المعدية التابعة لمركز إدكو- محافظة البحيرة، بسبب عدم موافقة هيئة الثروة السمكية على مد خط السيب.

التضارب بين كل جهة وأخرى السبب في التعطيل

أكد النائب محمد زين الدين، أن هذا المشروع مر عليه نحو 17 سنة، حيث أنه كان المفترض أن يتم البدء منذ عام 2005.

وأشار النائب، إلى أن التضارب بين كل جهة وأخرى، هو السبب في تعطيل الانتهاء من محطة الصرف التي يحتاج إليها المواطنين بشكل ضروري.

وجرى التوافق في حضور هيئة الثروة السمكية، وممثلي وزارة الموارد المائية والري والبيئة، على إنهاء كل الإجراءات الخاصة بخط السيب الخاص بمحطة المعالجة، ليكون الصب في البحيرة.

تعقيد الإجراءات يسبب تعطيل مصالح المواطنين

ومن المقرر أن تتم الموافقة النهائية على محطة صرف صحي المعدية التابعة لمركز إدكو - محافظة البحيرة، بعد أخذ 3 عينات من بداية العمل التجريبي.

وأكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعقيد الإجراءات يسبب تعطيل مصالح المواطنين، مستنكرا تأخر هذا المشروع طوال هذه المدة بسبب البطء في الإجراءات.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، على الإسراع في تنفيذ المشروع بعد التوافق بين كافة الجهات بشأن محطة صرف صحي المعدية التابعة لمركز إدكو.