20 نوع سمك مجمد وطازة.. أسعار الأسماك في فروع المجمعات الاستهلاكية

طرحت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ـ إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية ـ مجموعة كبيرة من الأسماك والقشريات المتنوعة في منافذ المجمعات الاستهلاكية بنسب تخفيضات وصلت إلى 20% عن مثيلاتها في الأسواق المحلية.

استقرار أسعار السلع

وأكدت وزارة التموين على ثبات واستقرار الأسعار في فروع المجمعات ومنافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي، فضلا عن توافر السلع في مخازن الجملة، نافيا وجود نقص في أي سلعة من السلع الأساسية.

قائمة أسعار الأسماك في المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين

1 - كيلو الماكريل 40 جنيها.

2 - سمك دنيس 160 جنيها.

3 - الرنجة 38 جنيها.

4 - السردين 24 جنيها.

5 - ثعابين 215 جنيها.

6 - سمك بلطي 35 جنيها.

7 - سمك بوري 70 جنيها.

8 - سمك بربوني مجمد 66 جنيهًا.

9 - سبيط بلدي 160 جنيهًا.

10- سمك فيليه 57 جنيهًا.

11 - قشر بياض بلدي 80 جنيهًا.

12 - كيلو فيليه بلطي بلدي 100 جنيه.

13 - كاليماري مجمد 61 جنيها.

14 - فيليه قشر بياض بلدي 140 جنيهًا.

15 - الجمبري بقشره 1 كيلو بسعر 202.5 جنيه.

16 - جمبري مقشر زنة 400 جرام بسعر 103.5 جنيه.

17 - جمبري مقشر زنة 400 جرام بسعر 96.75 جنيه.

18 - جمبري مقشر زنة 400 جرام بسعر 82.25 جنيه.

19 - جمبري مقشر 400 جرام بسعر 74 جنيها.

20 - جمبري زنة 400 جرام بسعر 69.5 جنيه.

توافر اللحوم والدواجن في المجمعات

فيما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، أيضا العديد من اللحوم والدواجن المجمدة في فروع المجمعات الاستهلاكية، والتي تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تضخ الوزارة السلع في 1300 فرع للمجمعات على مستوى المحافظات.