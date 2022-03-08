الزيت والسكر والأرز بنصف الثمن.. أماكن بيع السلع بأسعار مخفضة «فيديو»

استعرض تلفزيون «الوطن»، تقريرا حول أسعار المواد الغذائية بالمجمعات التابعة للحكومة، حيث تضخ الحكومة المواد الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بمختلف المحافظات بأسعار مخفضة، وسط ثبات الأسعار واستقرارها.

زجاجة الزيت بـ23.5 جنيه بمجمعات الحكومة والسكر بـ10 جنيهات ونصف

ويشتري المواطنون المواد الغذائية من المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن السوق بشكل كبير، حيث تباع زجاجة الزيت بـ23.5 جنيه في مجمعات الحكومة والسكر بـ10 جنيهات ونصف فقط، والأرز بـ8 جنيها للكيلو، ويوجد 1300 مجمع ومنفذ استهلاكي في المراكز والقرى بمختلف محافظات الجمهورية.

المجمعات الاستهلاكية.. السلع متوفرة بدون بطاقة تموين

وتتيح المجمعات الإستهلاكية السلع للمواطنين بدون بطاقة تموين وبالكميات التي يحتاجها أي مواطن، حيث يباع السكر والأرز بنفس السعر على بطاقة التموين ودون سقف أو كميات محددة، كما تتوافر اللحوم والدواجن في كافة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.

المجمعات الاستهلاكية توفر الأمن الغذائي

وفي تصريحات خاصة لتلفزيون «الوطن»، قال مدير مجمع عرابي الاستهلاكي، إن المجمعات الاستهلاكية توفر الأمن الغذائي للمواطنين، فكل أنواع السلع متوفرة وبأسعار أقل بكثير من السوق، فاللحوم البرازيلية متوفرة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 85 جنيها، ونوع آخر بـ56 جنيها، والدواجن الكيلو بـ48 جنيها، مشددا على توافر السلع الغذائية بكميات وفيرة.