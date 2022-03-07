التموين: توافر كافة السلع بالمجمعات الاستهلاكية ولا زيادة في الأسعار

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات جميع أسعار السلع التي تضخها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في فروع المجمعات الاستهلاكية، البالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الحرة لحاملي البطاقات التموين أو غير المقيدين على منظومة الدعم التمويني.

توافر السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، ما يقارب 1200 سلعة مختلفة تتنوع ما بين السلع الغذائية واللحوم المجمدة واللحوم المصنعة، وأيضا السلع غير الغذائية في أفرع المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات، فضلا عن ضخ السلع يوميا لمخازن الجملة والبالغ عددها 1500 مخزن جملة تقوم بتزويد المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الصرف بالسلع الأساسية واحتياجات المواطنين.

توافر السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدد 1200 سلعة بأسعار مخفضة للمواطنين، إذ تصل نسبة التخفيض على السلع التي تطرحها الوزارة في فروع المجمعات الاستهلاكية من 20 إلى 30% تخفيض، مقارنة بأسعار نفس السلع في المحال الخارجية.

أسعار السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية

وتتضمن السلع الغذائية المتاحة في جميع المحافظات، السلع الأساسية وعلى رأسها «الأرز والزيت والسكر والمكرونة والدقيق واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة واللحوم المصنعة»، كما تتضمن السلع غير الغذائية مثل المنظفات، وأسعارها كالتالي:

** السكر 10.5 جنيه.

** الأرز 8 جنيهات.

** الزيت 25 جنيها للزجاجة 1 لتر.

** كيس المكرونة 500 جرام 5 جنيهات.

** كيلو الدقيق 9 جنيهات.

** كيلو اللحم الهندي 56 جنيها.

** كيلو اللحم البرازيلي 85 جنيها.

** كيلو الدواجن المجمدة 48 جنيها.

فيما يتوافر في فروع المجمعات الاستهلاكية أيضا العديد من السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة، لتوفيرها للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية.