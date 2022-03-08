تفاصيل لقاء السيسي والعاهل السعودي.. مصر لن تسمح بالمساس بأمن الخليج

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الرياض، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

تفاصيل لقاء السيسي والعاهل السعودي

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، تفاصيل لقاء السيسي والعاهل السعودي:

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن لقاء السيسي والعاهل السعودي شهد عقد مباحثات منفردة، عقب ذلك تم عقد جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، وأعرب في بداية الجلسة الملك سلمان بن عبد العزيز عن ترحيب المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن العلاقات المصرية السعودية تتسم بالتميز وخصوصية.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء بدور مصر المحوري في المنطقة العربية، وما تبذله من جهود حثيثة لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، واعتبر مصر ركيزة أساسية لصون الأمن والاستقرار في الوطن العربي، معرباً عن تقديره لدعم مصر للسعودية في مختلف القضايا، وما يسهم به أبناء مصر في العديد من القطاعات ودورهم في تحقيق التنمية بالمملكة.

وأكد خادم الحرمين، حرص السعودية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة نحو تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وشملت تفاصيل لقاء السيسي والعاهل السعودي، إعراب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره للعاهل السعودي وما شهده من حفاوة الاستقبال، وأكد أن ما يجمع الشعبين المصري والسعودي روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد، كما أعرب عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع المملكة في جميع المجالات، وشدد على ضرورة ما تواصله الدولتين لتوحيد الصف العربي وما يتم من تضامن لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

وأكد الرئيس السيسي عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقاء مصر في دول الخليج، معتبراً أن أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن مصر.

وتطرقت المباحثات لسبل تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومصر على جميع الأصعدة، وأعرب زعيما البلدين عن ارتياحهم لمستوى التعاون والتنسيق القائم، وكذلك التأكيد على أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبالتحديد فيما يتعلق بالصعيد العسكري والأمني، والجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

بحث القضايا الإقليمية والدولية

كما تضمنت تفاصيل لقاء السيسي والعاهل السعودي، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وناقش الجانبان تلك القضايا وتوافقا على الرؤى بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة؛ بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.