السيسي يبحث مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية 

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بنعبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة اليوم، معفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصرالعربية.

ورحب سمو ولي العهد في بداية الاجتماع ، بفخامةرئيس مصر في بلده الثاني المملكة فيما عبر فخامته عنالشكر لسمو ولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التيحظي بها والوفد المرافق .

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائيةالعريقة بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلفالمجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهودالمبذولة تجاهها، إلى جانب بحث مجمل القضايا ذاتالاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحانبن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضومجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعدبن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلسالوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعدبن سعيد (الوزير المرافق)، ومعالي رئيس الاستخباراتالعامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادمالحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي.

فيما حضر من الجانب المصري معالي وزير الخارجيةسامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباسكامل، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمدعلي، والسفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق.