عماد حسين: زيارة السيسي للسعودية جاءت في وقتها المناسب

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء ولقاءه بملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يأتي في توقيت مهم لثقل دولتي مصر والسعودية في الإقليم والأحداث، مبينا أن ذلك يأتي في ظل الصراع الغربي بين روسيا وأوكرانيا وتداعيات ذلك على المنطقة العربية.

مناقشات بين مصر والسعودية

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن هناك عواصف تهب على العالم بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا لذا وجدت مناقشة بين مصر والسعودية في ظل الحديث عن تقارب أمريكي إيراني بشأن الاتفاق النووي الإيراني المقرر عقده في فيينا، مشيرًا إلى أن هناك حديثا عن الأزمة اليمنية والقمة العربية التي كان مقرر عقدها في دولة الجزائر ولكن تم تأجيله بسبب الحديث عن عودة سوريا إلى كرسيها في جامعة الدول العربية بعد تجميد عضويتها عقب أحداث ثورات الربيع العربي التي وقعت في سوريا في عام 2011.

النشاط الاقتصادي المصري السعودي

وأكد رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات بين الرياض والقاهرة قوية متجذرة وتوجد جالية مصرية في السعودية تدعم الاقتصاد المصري من خلال التحويلات وتبادل تجاري يصل إلى 7.5 مليار دولار لتحتل ثاني الدولة المستثمرة في مصر، بجانب 6000 مشروع سعودي في مصر، و1200 مشروع استثماري مصري في السعودية، مبينا أنه يوجد 3.5 مليون مصري في السعودية ونصف مليون سعودي في مصر.