السعودية تعلن وقف نشر البيان اليومي لحالات كورونا: «مناعتكم زادت»

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، وقف نشر البيان اليومي لحصيلة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، وذلك بعد عامين من انتشار الجائحة.

وقف نشر البيان اليومي لحالات كورونا

وغرّدت وزارة الصحة السعودية عبر صفحتها الرسمية، على منصة التغريدات «تويتر»، قائلة: «مناعتكم زادت واتسعت مساحتها بفضل الله.. شكراً لوعيكم والتزامكم»، مضيفة أنّه ابتداءً من اليوم فإن من المقرر أن يتوقف البيان اليومي لحالات كورونا.

السعودية على مشارف انتهاء جائحة فيروس كورونا

كان الناطق باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أعلن في وقت سابق من اليوم، أنّ السعودية أصبحت على مشارف انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام قليلة من رفع القيود المفروضة على البلاد.

وأضاف العبد العالي أنّ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالسعودية انخفض بنسبة 95%، فى حين انخفضت الى 62% للإصابات الحرجة، وبحسب وكالة أنباء «نوفوستي»، أوضح أنّ البلاد على حافة انتهاء جائحة كورونا، بفضل دعم القيادات السعودية المشرفة على مواجهة الجائحة.

وفي السياق ذاته، قال «العبد العالي» إنّه تم إعطاء نحو أكثر من 61 مليون جرعة من لقاحات كورونا داخل السعودية، في حين أنّ أكثر من 24 مليون مواطن تلقوا جرعتين، و11 مليون مواطن آخر تلقوا الجرعة المعززة.

ويذكر أنّه في آخر بيان أعلنته السعودية أمس، سجّلت البلاد نحو 317 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 747 ألفًا و436 حالة، في حين وصلت حالات الشفاء إلى 668؛ ليرتفع إجمالي عدد التعافي إلى 727 ألفًا و544، وإجمالي حالات الوفيات 9 آلاف و8 حالات.

مناعتكم زادت واتسعت مساحتها بفضل الله.

شكراً لوعيكم والتزامكم.



ابتداءً من اليوم يتوقف البيان اليومي لحالات كورونا.#مناعتنا_حياة pic.twitter.com/KQ0LKjtui2 — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 7, 2022

كانت السعودية أعلنت، السبت الماضي، إلغاء القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا بالبلاد، إذ شملت إلزامية وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والمغلقة، بالإضافة إلى الزامية حجر المسافرين القادمين إلى أراضي المملكة.