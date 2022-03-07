رفع الإجراءات الاحترازية السعودية يسقط 3 شروط للسفر إلى المملكة

أُعلن مساء السبت الماضي، رفع الإجراءات الاحترازية السعودية، في إطار مواجهة فيروس كورونا والتي كانت متبعة منذ بدء الجائحة، الأمر الذي ينعكس على شروط السفر إلى المملكة ومتطلباته، إذ جرى تخفيف هذه الشروط كثيرا، وتبدو كما لو كانت الأمور تعود إلى طبيعتها في مرحلة ما قبل كورونا والتسهيلات المقدمة للمسافرين وقاصدي العمرة والحج.

وجاء إنهاء العمل بإجراءات مكافحة فيروس كورونا في السعودية، في ظل ارتفاع معدلات التحصين ضد الفيروس التاجي والتي بلغت نحو 99% لدى من هم فوق 12 عاما، إذ ترتبط تلك الإجراءات بمنحنى الوباء في المملكة.

سقوط 3 إجراءات للسفر إلى المملكة بعد رفع الإجراءات الاحترازية السعودية

وبعد رفع الإجراءات الاحترازية السعودية، أصبحت شروط السفر إلى المملكة لا تتطلب أن يقدم الراغب في السفر ما يفيد بإجرائه مسحة طبية «بي سي آر» نتيجتها سلبية، أو فحص «رابيد أنتيجن تست»، وكان ذلك متطلبا أساسيا للسفر إلى الرياض.

أيضًا في ضوء الإجراءات التي تم رفعها لمواجهة كورونا في السعودية، لن يكون المسافرين إلى المملكة مطالبين بالدخول في حجر مؤسسي أو منزلي بمجرد دخولها، إذ كان لا بد أن يخضع المسافر إلى عزل صحي بمجرد وصوله وفق ضوابط معينة مرتبطة بحالة التحصين.

وبعد رفع الإجراءات الاحترازية السعودية يشترط على المسافر الذي يحمل تأشيرة زيارة أيا كان نوعها، أن يكون لديه تأمينا يغطي تكاليف العلاج حال إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة التي يتواجد بها داخل المملكة.

أهم إجراءات كورونا التي تم رفعها في السعودية

وأعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، مساء السبت رفع إجراءات مواجهة كورونا، والتي يأتي في مقدمتها إلغاء التباعد الاجتماعي سواء في الأماكن العامة أو الأماكن المفتوحة بما في ذلك المساجد.

وجرى إلغاء تعليق السفر مع كل الدول التي كانت هناك تعليق رحلات منها وغليها بسبب فيروس كورونا، وأصبح كذلك ارتداء الكمامة ليس إلزاميا إلا في الأماكن المغلقة فقط.

وعلى إثر تلك القرارات تمّ إزالة ملصقات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي، إذ أقيمت أول صلاة فجر دون التباعد الذي كان مقرا منذ نحو سنتين تقريبا.