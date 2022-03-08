روسيا: واشنطن دفعت بعلاقاتها مع موسكو نحو «اللاعودة»

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنّ واشنطن دفعت بالعلاقات مع موسكو إلى نقطة اللاعودة، ناصحة واشنطن بالاعتياد على أنّ هيمنتها أصبحت جزءًا من الماضي، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وتابعت وزارة الخارجية الروسية، أنّ موسكو وواشنطن عليهما العودة للتعايش بسلام، كما كان الحال خلال الحرب الباردة.

زيلينسكي يهاجم الغرب: لم نعد نهتم بالناتو

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قبل قليل، إنّ كييف لم تعد تهتم بالانضمام للناتو الذي يخشى المواجهة مع روسيا، وأدان عدم وفاء الغرب بتعهداته لكييف.