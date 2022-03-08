بشرى سارة للمواطنين.. 3 أعياد في شهر رمضان تمنحهم إجازات رسمية

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الكريم من عام 2022، الذي من المتوقع أن تكون بدايته فلكيا يوم السبت الموافق 2 من شهر إبريل، ليتخلل هذا الشهر عدد من المناسبات والأعياد المختلفة، التي تمكن الموطنين والطلبة من الحصول على إجازات رسمية من العمل والمدارس والجامعات، إلى جانب الإجازات الأسبوعية.

وحرصا من «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنون ويهتم به المتابعون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير المناسبات والأعياد التي تأتي في شهر رمضان الكريم، التي تمكن المواطنين والموظفين من الحصول على إجازات رسمة، وهي كالتالي:

الإجازات الرسمية في شهر رمضان

يحصل الكثير من الموظفين العاملين في الدولة والمصالح والقطاعات الحكومية على يومي الجمعة والسبت كإجازة أسبوعية، ولكن إلى جانب ذلك، يأتي شهر رمضان هذا العام ليتخلله 3 أعياد مختلفة، وتتمثل في الآتي:

الإجازة الرسمية الأولى

يبدأ شهر رمضان الكريم هذا العام يوم السبت الموافق 2 أبريل، الأمر الذي يشير إلى قدوم عدد من المناسبات به، إذ يأتي شهر شم النسيم هذا العام يوم الإثنين الموافق 25 أبريل، ليتوافق ذلك مع عيد تحرير سيناء الذي يأتي يوم 25 أبريل من كل عام.

ليكون من المتوقع أن يتم ترحيل تلك الإجازة إلى يوم الخميس الذي يعقب تلك المناسبة، وفق قرار سابق لمجلس الوزراء بترحيل الإجازة الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع ليتم ضمها مع الإجازة الأسبوعية.

وبالنسبة لتوافق عيد شم النسيم مع عيد تحرير سيناء، لم يكن من الواضح حتى الآني هل سيكون هناك يوم إجازة إضافي أو أن الإجازة ستكون يوم وحد فقط لهاتين المناسبتين المتوافقتين في نفس اليوم.

الإجازة الرسمية الثانية

يحتفل المواطنين بعيد العمال في يوم 1 مايو من كل عام، لتأتي تلك المناسبة هذا العام في أواخر أيام شهر رمضان، ويحصل الموظفون العاملون في القطاع العام والخاص على إجازة رسمية؛ احتفالا بتك المناسبة، لتتوافق مع يوم الأحد.

الإجازة الرسمية الثالثة

وتنتهي الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان بيوم وقفة عيد الفطر، تحدد موعدها دار الإفتاء المصرية بعد مطالعة الهلال، إذ تمنح الدولة الموظفين العاملين بها إجازة رسمية لتلك المناسبة.