كاتب صحفي سعودي: فخورون بزيارة السيسي للرياض.. العلاقات تتسم بالقوة

أشاد الكاتب الصحفي السعودي حسن السلمي، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة السعودية «الرياض»، إذ ذكر أن المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا فخورين بزيارة الرئيس السيسي إلى المملكة، إذ أن التلاقي المصري السعودي يُعد تكامل أدوار لأكبر قوة إقليمية وعربية فعالة في المنطقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العلاقات المصرية السعودية تتسم بالقوة والاستمرارية والتطور، وهذا ما يؤكده قيادة البلدين.

العلاقات المصرية السعودية تتسم بالاستمرارية والزيارات المتبادلة

وأضاف «السلمي»، خلال مداخلة هاتفية في «نشرة الأخبار»، التي تُعرض على قناة «TeN»، أن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تتسم بالاستمرارية والزيارات المتبادلة بشكل مستمر، «العلاقات المصرية السعودية ضاربة بالتاريخ، السعودية دائمًا لمصر ومصر دائما للسعودية»، فالعلاقات بين البلدين يربطها تاريخ طويل وجذور راسخة من العلاقات الاقتصادية والسياسية.

مصر لها دور محوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية

وأشار الكاتب الصحفي السعودي، إلى أن دور جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في المنطقة فاعل للغاية، ويحقق التوازن أمام محاولات الاستقطاب الإيراني في المنطقة العربية، «جميعنا يعلم الظروف والتحديدات على الساحة السياسية والعسكرية وما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وعلاقاتها بأوروبا والولايات المتحدة»، مشيدًا بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات.

وأكد الكاتب الصحفي السعودي حسن السلمي، تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي.