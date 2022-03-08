السيسي وبن سلمان يزوران حي الطريف التاريخي

اصطحب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية، المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.

ويعد حي الطريف التاريخي، نواة تأسيس هذه الدولة المباركة، إذ تجول الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصحبة ولي العهد في حي الطريف، مشاهدا معالمه التاريخية، وتراثه العمراني، الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى، وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود، حتى عصرنا الحالي.