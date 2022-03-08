في اليوم العالمي للمرأة.. انتصارات نسائية مصرية بدعم الرئيس السيسي

أكد عدد من نائبات مجلسي النواب والشيوخ، أهمية المكتسبات التي حظت بها المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشارت النائبات فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه فى الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالمرأة، تعتلي المرأة المصرية مكانة كبيرة فى كافة الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي جعلها مصدرا للاهتمام عالميا.

التمكين الاقتصادي للمرأة

وأكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن القيادة السياسية كانت خير داعم للمرأة المصرية على مدار السنوات الماضية، وهو ما ساهم فى حصولها على الكثير من حقوقها المهدرة فى سنوات سابقة.

وأشارت إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي ساهم بشكل فعال فى خروج كثير من السيدات وبالأخص فى القرى والريف من منازلهم إلى ميادين العمل، لافتة إلى أن الاحصاءات تشير إلى دخول المرأة سوق العمل اليدوي لإنتاج المشغولات التراثية، وقالت: «بعض السيدات نجحن فى بيع منتجاتهن فى أسواق خارجية».

نجاحات نسائية في الخارج

وأكدت النائبة ريهام عفيفى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن المرأة المصرية احتلت مكانة دولية فى كثير من دول العالم، ضاربة المثل بالاقتصادية العالمية ليلى بنس، وقالت إن وزارة الهجرة ساهمت فى تعريف المصريين بالنماذج الناجحة من السيدات اللاتي أثبتن قدرتهن فى المحافل الدولية، وأضافت: «الدعم الذي تحظى به نساء مصر الآن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم نشهده من قبل، لاسيما فى ظل اهتمامه ببناء القدرات الشابة باعتبارها المستقبل الذي نحلم به جميعا فى الجمهورية الجديدة».

تعيين المرأة في القضاء

وأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التشريعات كانت جزءا من حصول المرأة على حقوقها فى المجتمع، وقالت: «البرلمان وضع فى مقدمة أجندته كافة القوانين التى تكفل للمرأة حقوقها وتحقق لها الحماية وعلى رأس ذلك، تعديلات قانون التحرش الجنسي لمواجهة هذة الجريمة، وكذلك إدخال تعديلات لتغليظ عقوبة ختان الإناث».

وأشارت سولاف، إلى أن دخول المرأة القضاء كان من أفضل الانتصارات التى حققتها فى بداية هذا العام: «نأمل فى تحقيق المزيد من الانتصارات خلال المرحلة المقبلة».